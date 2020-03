Menschenleer: Die Salzburger Arena. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Wien – Die am Dienstag verhängte Maßnahme, Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen bis 3. April zu untersagen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, hat Auswirkungen auf den österreichischen Fußball.

Bundesliga ausgesetzt



Die Spiele der Tipico Bundesliga und der 2. Liga werden vorerst ausgesetzt. Dies betrifft in einem ersten Schritt die 23. und 24. Runde der Tipico Bundesliga sowie die 20. und 21. Runde der 2. Liga. Über die Nachtragstermine entscheidet die Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz.

Geisterspiele als letzte Option



Der Liga-Vorsitzende Christian Ebenbauer: "Wir wollen Spiele mit Zuschauern, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus Stimmungsgründen und vor allem im Sinne der sportlichen Fairness. In diesem Sinne werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen und Geisterspiele erst in Betracht ziehen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt."

LASK vs. Manchester ohne Zuseher

Das für Donnerstag (18.55 Uhr/live Puls 4 und DAZN) auf der Linzer Gugl angesetzte Achtelfinal-Hinspiel der Europa-League zwischen dem LASK und Manchester United geht ohne Zuschauer über die Bühne. Das gab der Verein am frühen Dienstagnachmittag bekannt. Das Stadion wäre mit 14.000 Besuchern ausverkauft gewesen.

Auch Nationalteam betroffen

Auch das Testspiel des Nationalteams am 30. März gegen die Türkei im Wiener Prater ist betroffen. Am 27. März gastiert Österreich in einem weiteren Testspiel in Wales. Der ÖFB will beide Spiele unter Berücksichtigung der neuen Situation austragen. (red, APA, 10.3.2020)