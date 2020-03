Apropos Betten: Nicht immer finden die Studierenden nach einer durchgefeierten Nacht wieder in diese zurück. Etwa zehnmal im Jahr schläft jemand nackt auf dem Gang – so lautet eine statistische Beobachtung in den bisherigen 13 TSH-Standorten. Und die jährliche Zahl der "lost socks", also der in den Waschräumen verlorenen einzelnen Socken, hat man auch erhoben. Sie liegt bei rund 75.000 Stück. (Martin Putschögl, 11.3.2020)