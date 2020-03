Corona: perfekte Entschuldigung zum ungehemmten Serienschauen. Foto: Getty Images/iStockphoto/monkeybusinessimages

Nun ist es also so weit. Quasi von ganz oben kam die Weisung, die Sozialkontakte für eine Weile möglichst einzuschränken. Mit anderen Worten: Man kann gemütlich abends daheim bleiben und sich ungehemmt und ohne schlechtes Gewissen dem Seriengenuss hingeben. Sie haben eine Serie, die Sie schon seit einiger Zeit unbedingt sehen wollen, aber Sie finden die Zeit dafür nicht? Sie wollen sich einen alten Serienklassiker wieder komplett zu Gemüte führen, von der ersten bis zur letzten Staffel? Sie wollen einmal wieder einen Blick in Ihre früher heißgeliebte Telenovela werfen, um zu sehen, was aus den Helden von einst wurde? Oder wollen Sie einfach neue Serien-Highlights genießen, beispielsweise die Netflix-Serie "Pandemie"?

Perfekt, jetzt ist die Zeit dafür. Teilen Sie Ihre Serienempfehlungen für die kommenden, langen Abende ohne Events und Unternehmungen! Mit welchen Serien – egal ob alt oder neu – kommen Sie gut durch die nächsten Wochen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 12.3.2020)

Hörtipp Podcast "Serienreif"

"Next in Fashion" sucht den Superdesigner: Modezukunft oder fade Show? Anya Antonius, Anne Feldkamp und Michaela Kampl haben zugeschaut – und sind sich im STANDARD-"Serienreif"-Podcast nicht einig: Ist es eine gute Modesendung oder eine schlechte Realityshow? Hören Sie rein.