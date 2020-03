Zweite und die dritte Folge am 12. März ab 20.15 Uhr in ORF 1, Folge vier und fünf dann eine Woche später

Hanno Settele fordert den deutschen Botschafter Ralf Beste zum Wuzelduell, zu sehen am Donnerstag in der dritten Folge von "Auf zum Mars!". Foto: orf, neulandfilm

Wien – Die fünfteilige Dok.1-Reihe "Auf zum Mars!" mit Hanno Settele gibt es ab Donnerstag in Doppelfolgen, der ORF strahlt die zweite und die dritte Folge am 12. März ab 20.15 Uhr in ORF 1 aus, die Folgen vier und fünf dann eine Woche später am 19. März. Ursprünglich war wöchentlich je eine Folge geplant, vergangene Woche fiel sie dann wegen des Fußballspiels Red Bull Salzburg gegen den Lask aus. Die erste Folge der Reihe startete am 27. Februar wie berichtet mit nur 145.000 Zuschauern. (red, 10.3.2020)