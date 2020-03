Das Volkstheater hat seinen Kartenverkauf bereits eingestellt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Regierung verkündete Dienstagmittag, dass Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Gästen bis Anfang April untersagt werden. Die Kulturbranche trifft die Maßnahme hart. Sowohl in den kulturpolitischen Gremien in Wien als auch im Bund tagen am Dienstagnachmittag die Krisenstäbe. "Wir versuchen mit jeder einzelnen Kultureinrichtung Kontakt aufzunehmen, damit wir die Informationen einholen und gemeinsam an Lösungen arbeiten können", sagte ein Sprecher der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Man werde über Ausfallsentschädigungen sprechen müssen und dort Unterstützung anbieten, wo Versicherungen greifen könnten.

Zunächst kümmere man sich um unmittelbar bevorstehende Premieren und Veranstaltungen, in einem zweiten Schritt müsse man auch über die kommenden städtischen Großveranstaltungen wie die Wiener Festwochen und das Popfest im Mai sprechen.

Josefstadt und Konzerthaus schließen

Mittlerweile gibt es erste konkrete Reaktionen aus dem Kulturbetrieb: Sowohl das Theater in der Josefstadt als auch das Wiener Konzerthaus sagen aufgrund der von der Regierung verkündeten Maßnahmen alle geplanten Veranstaltungen bis Ende März ab.

"Das betrifft natürlich alle Veranstaltungen bei uns", sagte eine Konzerthaus-Sprecherin. Ob auch die beiden für heute Abend geplanten Konzerte abgesagt werden müssen, sei noch nicht klar, man warte noch auf den konkreten Erlass der Bundesregierung. Das Konzerthaus wird nun alle Konzerte in den nächsten Wochen durchgehen, um zu prüfen, welche nachgeholt werden können. Die Kunden werden über die Absagen bzw. die Verschiebungen informiert, sagte die Sprecherin. Wird kein Ersatzkonzert angeboten, können die Tickets innerhalb von sechs Monaten zurückgegeben werden.

Für den Konzertveranstalter Barracuda Music bedeute das Veranstaltungsverbot die Absage von 40 Konzerten bis Ende März. "Wir haben überall über 100", so Geschäftsführer Martin Vögel. "Für uns heißt das, dass einmal bis Anfang April nichts stattfinden kann. Wir haben zwar noch keinen Erlass der Regierung vorliegen, aber der wird voraussichtlich am Nachmittag kommen. Jetzt sind wir mal dran, unsere Websites upzudaten und die Leute zu informieren." Bei Barracuda Music, einem der größten Konzertveranstalter im Popbereich in Österreich, sind somit alle Events bis Anfang April betroffen. Für diese arbeite man an Ersatzterminen. "Wir treten jetzt mit allen Agenten in Kontakt. Was nicht zu verschieben ist, wird abgesagt und der Kartenpreis zurückerstattet." Die Branche werde dadurch hart getroffen.

Die Bundestheaterholding kann noch keine Informationen zu den Vorstellungen in Staatsoper, Burgtheater und Volksoper geben, man ist noch in internen Abstimmungen.

Das Theater in der Josefstadt hat hingegen schon bekannt gegeben, alle Vorstellungen ab Dienstagabend abzusagen. Vorstellungen vor reduziertem Publikum wird es nicht geben. Schon verkaufte Karten würden auf Vorstellungen ab April umgebucht.

Das Volkstheater hat seinen Kartenverkauf bereits eingestellt. Ob man auch vor leerem haus spielen würde, um die Aufführung live zu streamen, wie es in Venedig etwa die Oper La Fenice tut, würde geprüft. Das sei aber auch eine Frage der technischen Ressourcen.

Kleinere Bühnen tendieren hingegen dazu, offenzuhalten. Entweder liegen sie mit ihrer Bestuhlung sowieso unter dem Grenzwert oder würden einige Plätze nicht verkaufen, sodass die Gesamtanzahl der Menschen im Publikum sowie die Zahl der Schauspieler und technischen Angestellten unter 100 liegt.

Museen im Ungewissen

Die Albertina wird die für Donnerstag vorgesehene Eröffnung der neuen "Albertina modern" im umgebauten Künstlerhaus absagen. Das sagte Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder am Dienstag. Ob sich die heute von der Regierung verlautbarten Maßnahmen, die einen Verbot von Indoor-Veranstaltungen über 100 Personen betreffen, auch auf den Museumsbetrieb auswirken, könne er noch nicht sagen. "Wir müssen die genaue Formulierung des Erlasses abwarten." Derzeit seien in der Albertina bereits massive Besucherrückgänge zu verzeichnen. Besucher aus Spanien, Frankreich, Italien, asiatischen Ländern oder den USA seien in den vergangenen Tagen kaum mehr zu verzeichnen gewesen, mit 2.100 bis 2.300 Besuchern pro Tag liege man um 1.500 bis 1.700 Besucher unter dem Tagesdurchschnitt. Nehme man dies als Maßstab, sei in den insgesamt 64 Räumen der Albertina der geforderte soziale Abstand im Augenblick mehr als gewährleistet, sagte der Museums-Chef. Eine Verschiebung der für Freitag geplanten ersten Publikums-Öffnung der "Albertina modern" sei aus diesem Grund auch keine Option, die man überlege.

Literaturfestival verschoben

Ausgerechnet die Jubiläumsausgabe der Rauriser Literaturtage wird heuer dem Corona-Virus zum Opfer fallen. Das 50. Festival, das heuer für die Zeit von 25. bis 29. März angesetzt war, wird auf das kommende Jahr verschoben. Zum Jubiläum waren eine ganze Reihe früherer Preisträger eingeladen, allen voran Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller.

"Schockwelle" mit offenen Fragen

Für Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich, ist die Absage von Veranstaltungen über 100 Personen "eine Schockwelle, die sehr viele Fragen aufwirft". Es handle sich um eine "drastische Maßnahme, von der ich hoffe, dass man sie sich sehr gut überlegt hat", sagte Gimpel. Die Restriktivität habe die Veranstalter "aus dem Nichts getroffen". Die IG Kultur ist ein bundesweiter Dachverband und die Interessenvertretung von mehr als 700 autonomen Kulturinitiativen in Österreich. Insgesamt schätzt Gimpel die Zahl der österreichweit im zeitgenössischen Kulturbereich arbeitenden Vereine und Initiativen auf über 2.000. Dass sich diese in den nächsten Wochen als Gewinner der Coronavirus-Krise erweisen könnten, da viele von ihnen über Veranstaltungsorte mit Kapazitäten von unter 100 Plätzen verfügten, sei "eine sehr optimistische Lesart der Dinge", meinte Gimpel. Die Realität sei, dass bereits sehr viele Anfragen eingingen, wie man mit der neuen Situation umgehen solle. Einerseits seien viele Förderungen an die Durchführung der Veranstaltungen gebunden, andererseits seien gerade die kleinen Initiativen in hohem Maß auf Eintrittsgelder angewiesen. "Da wird es wohl Entschädigungen geben müssen." (APA, red, 10.3.2020)