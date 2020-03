Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Ski-Star Anna Veith wird die letzte Weltcup-Station in diesem Winter auslassen und nicht nach Aare in Schweden reisen. Die Salzburgerin laboriert an einer Überreizung im Knie. "Um keine neuerliche Verletzung zu riskieren, habe ich gelernt auf meinen Körper zu hören und wenn er eine Ruhepause braucht, dann nehme ich mir die Zeit", erklärte Veith in einer ÖSV-Aussendung. (APA; 10.3.2020)



ÖSV-Aufgebot für Aare (SWE)

Parallel-Slalom am Donnerstag (Qualifikation 15.30 Uhr/Finale 18.25 Uhr):

Eva-Maria Brem, Michaela Dygruber, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Elisa Mörzinger, Julia Scheib, Katharina Truppe

Riesentorlauf am Freitag (14.00/17.00):

Brem, Gritsch, Huber, Liensberger, Chiara Mair, Mörzinger, Scheib, Ramona Siebenhofer, Truppe

Slalom am Samstag (10.30/13.30):

Dygruber, Gallhuber, Gritsch, Huber, Liensberger, Mair, Truppe