Vier Jahre warteten Fans auf einen neuen Teil der Reihe. Nun veröffentlichte Team17 einen Teaser für ein 2020 erscheinendes "Worms" Foto: Team17, Screenshot: Redaktion

Baseballschläger, Schrotflinte, Bazooka oder ein fliegendes, explodierendes Schaf: Diese Waffenkombination sollte bei den meisten Gamern Erinnerungen an sich bekriegende Würmer hervorrufen. Nun hat der Spieleentwickler Team17 auf Twitter einen neuen Worms Teil angekündigt, der voraussichtlich 2020 noch erscheinen soll.

Vier Jahre Wartezeit

Worms W.M.D erschien im April 2016 und war bislang ihr letzter Auftritt. Zwischen 1995 und 2010 wurden 16 Spiele in der Worms-Reihe veröffentlicht, wie "VG24/7" berichtete. Team17 widmete sich in der Zwischenzeit dem publishing von Games wie Blasphemous, Overcooked 1 und Overcooked 2 oder My Time at Portia.

Auf Twitter beantworteten die Entwickler eine Fan-Frage, ob denn auch die Bananen-Bombe, die Alte Lady oder der Betonesel wieder dabei sein: "Wir wären ja verrückt, wenn wir kein fruchtiges Schmankerl für unsere wurmigen Freunde inkludieren." (emko, 10.03.2020)