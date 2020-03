Ein frühere Leak des Pixel 4a. Foto: Techdroid

Die Google I/O 2020 mag in ihrer physischen Form abgesagt sein, das bedeutet aber nicht, dass die für den Event vorgesehenen Produktneuvorstellungen gestrichen werden. Eines der Highlights hätte dabei der neueste Eintrag für die Pixel-Serie werden sollen, nun gibt es zumindest einen ersten Vorgeschmack.

Hands-On

Mit dem Pixel 4a arbeitet Google derzeit an einem neuen Mittelklasse-Smartphone, von dem TecnoLike Plus einen Prototypen in die Hand bekommen hat. Im Vergleich zum direkten Vorgänger, dem Pixel 3a, fällt zunächst einmal vor allem eines auf: Der Rahmen ober- und unterhalb des Bildschirms wurde deutlich reduziert. Entsprechend wird das Pixel 4a einen 5,81 Zoll großen Bildschirm haben, beim Vorgänger waren es noch 5,6 Zoll. Die äußeren Abmessung sollen hingegen weitgehend unverändert bleiben.

TecnoLike Plus

Um dies zu ermöglichen, setzt Google zum ersten Mal bei einem seiner Geräte auf einen Punchhole-Ausschnitt für die Frontkamera. Was sich aus diesem Aufbau ebenfalls schließen lässt: Sensoren zur Geschichtserkennung, wie sie beim Pixel 4 zu finden sind, wird es hier nicht geben. Stattdessen ist ein klassischer Fingerabdruckscanner auf der Rückseite zu sehen.

Spezifikationen

Weitere Details zum Display: Die Auflösung des LCDs liegt bei 2.340 x 1.080 Pixel, die Bildwiederholrate bei 60 Hz. Ein flottes 90-Hz-Display wie beim Pixel 4 wird es also nicht geben, das war in dieser Preisklasse aber auch nicht zu erwarten. Als Prozessor soll ein Mittelklasse-Chip von Qualcomm zum Einsatz kommen, konkret der Snapdragon 730. Dem stehen offenbar 6 GB RAM zur Verfügung. Der lokale Speicherplatz liegt zumindest bei dem Prototypen wieder bei 64 GB. Der Akku wird offenbar nur minimal vergrößert – und zwar von 3.000 auf 3.080 mAh.

Die Kamera ist mit 12 Megapixel angegeben, dabei wird es sich wohl um den selben Sensor wie bei der Hauptkamera des Pixel 4 handeln. Eine Telekamera sucht man hingegen vergeblich. Außerdem ist wieder Dual-SIM-Support zu sehen, wobei davon auszugehen ist, dass es sich um eine Kombination aus einer Nano-SIM und eSIM handelt. (apo, 10.03.2020)