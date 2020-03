Am Donnerstag erinnert an ihn das Jazz Orchester Steiermark unter der Leitung von Sigi Feigl

Karlheinz Miklin wird im Porgy gewürdigt. Foto: APA

Was das edle Saxofonfach mit jazziger Ausrichtung anbelangt, hatte und hat das Alpenland einiges an Qualität zu bieten (gehabt): Die aktuelle Szene beleben Leute wie Clemens Salesny, Fabian Rucker, Christoph Pepe Auer und Ulrich Drechsler. Bereits als Klassiker wären etwa Könner wie Wolfgang Puschnig, Klaus Dichbauer, Harry Sokal und Max Nagl zu bezeichnen.

Begonnen hatte alles mit dem impulsiven Tenoristen Hans Koller (1921–2003), der international für Furore sorgte. Und ab den 1970ern war dann auch Karlheinz Miklin, der Mann aus Klagenfurt (Jahrgang 1946), ein markanter Vertreter des Improvisationsfachs, der auch einen schönen Hang zur Latinstilistik hatte.

orchestrale Form

An eben diesen Könner, der 2019 überraschend verstorben ist, erinnert am Donnerstag im Porgy & Bess ein Abend mit dem Jazz Orchester Steiermark unter der Leitung von Sigi Feigl. Das Orchester, das einst dank der Initiative von Karlheinz Miklin gegründet wurde, der auch viele Jahre Leiter des Jazz-Instituts an der Grazer Musikhochschule war, wird Kompositionen des Saxofonisten in orchestraler Form spielen.

Mit dabei sind auch ehemalige Studenten von Miklin (Jure Pukl, Mike Levtu shenko und Kire Kuzmanov). "A Tribute to Karlheinz Miklin" erfreut sich zudem der Arrangements von Michael Abene. Er kann auf den Grammy Award verweisen und war Leiter der WDR Big Band. Der Jazzclub bleibt trotz Corona aktiv. (toš, 10.3.2020)