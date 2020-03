19.40 REPORTAGE

Re: Der Berg als Freizeitpark? Das Allgäu ringt um seine Zukunft. Ein Bauvorhaben die Einheimischen: 10er-Gondel, moderne Schneeanlagen und Erlebnisalpe – finanziert auch mit staatlichen Subventionen. Für die einen dringend notwendig, um nicht von der Konkurrenz abgehängt zu werden, für die anderen der falsche Weg in Zeiten von Übertourismus und Klimawandel. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Mit Horn ganz vorn – Die wilde Welt der Rinder Mehr als eine Milliarde Kühe grasen auf der Erde. Ob Bison, Wisent, Schwarzbüffel oder Hausrind – ohne sie hätte der Mensch niemals Hochkulturen entwickelt. Bis 21.15, Servus TV

20.15 SOCIAL MEDIA

The Circle (USA 2017, James Ponsoldt) Mae (Emma Watson) macht beim weltgrößten Social-Media-Konzern steile Karriere und erlangt so die Aufmerksamkeit ihres Chefs Eamon Bailey (Tom Hanks). Als sie sich bereiterklärt, ihr Leben vollständig im Netz dokumentieren zu lassen, wird ihr Traumjob zum Albtraum. Bis 21.55, ORF 1

21.50 DOKUMENTATION

Tanz, Macht, Missbrauch – Das Ende des Schweigens? Mit #MeToo kamen die Vorwürfe von sexuellen Übergriffen in Tanz und Ballett an die Öffentlichkeit. Lena Kupatz und Lina Schienke zeigen, wie sehr die körperlichste der Bühnenkünste für Missbrauch anfällig ist, und die Arbeit des Scottish Ballet, dessen Mitglieder einen neuen Weg eingeschlagen haben. Bis 22.40, Arte

Foto: Jane Hobson

22.15 VERFÜHRERISCH

Casanova (USA 2005, Lasse Hallström) Heath Ledger verdreht massig Frauenköpfe (darunter den von Sienna Miller) – und soll aus der Stadt Venedig verbannt werden, so er keine Ehe eingeht. Hach.

Bis 0.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: China – Peking unter Quarantäne Während sich das Coronavirus in Europa weiter ausbreitet, geht die Zahl der Neuinfektionen in China zurück. In der zen tralchinesischen Millionenstadt Wuhan ist das Virus vor gut zwei Monaten erstmals auffällig geworden, Ende Jänner hat Chinas Staatsführung Wuhan sowie elf weitere Städte abgeriegelt, seit Mitte Fe bruar steht auch die Hauptstadt Peking unter Quarantäne. Bis 23.00, ORF 2

Foto: orf, java

22.45 TALK

Maischberger vor Ort Sandra Maischberger ist diesmal in Thüringen unterwegs und diskutiert mit Katja Kipping (Die Linke), Tino Chrupalla (AfD), Mario Voigt (CDU) und dem Politikwissenschafter André Brodocz. Bis 0.00, ARD

22.55 TALK

Pro und Contra: Legt Corona unsere Arbeitswelt lahm? Gäste bei Gundula Geiginger sind unter anderem Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Arbeitsministerin Christine Aschbacher und AUA-Chef Alexis von Hoensbroech. Bis 23.50, Puls 4