Asmara von Ligne Roset

Polstermöbelsystem Asmara Foto: Hersteller

Lange war das außergewöhnliche Möbel Asmara lediglich in den Sammlungen des Musée des Arts décoratifs in Paris zu sehen. Das nun neu aufgelegte Polstermöbelsystem ist ein Stück der Firmengeschichte von Ligne Roset aus den späten 1960er-Jahren. Mit den einzelnen Elementen kann man fantasievolle wellige Knotzlandschaften aus konvexen und konkaven Formen schaffen. Das ganz aus Schaumstoff und Jersey bestehende Modulsystem lässt sich beliebig lang zusammensetzen und mit Kissen und kleinen halbrunden Ablagen aus Holz kombinieren. 4507 Euro

www.ligne-roset.com/at/





Lucien von Flexform

Chaiselongue Lucien Foto: Hersteller

Die Chaiselongue Lucien zeichnet sich durch eine klare, schlichte und doch gemütliche Linienführung aus. Sie gehört zu einer Serie von Polstermöbeln, die von der Gestaltung der Klassischen Moderne inspiriert sind. Charakteristisch für das Ruhemöbel ist seine Struktur aus massivem Eschenholz, die es in den Varianten Natur, Wengé, Ebenholz und Braun gebeizt gibt. Sein Sitzkissen lockt mit einem leichten Steppmuster, das die traditionelle handwerkliche Fertigung der Kollektion noch deutlicher macht. Passende Kissen gibt’s gegen einen Aufpreis. Ab 6622 Euro

www.flexform.it





Lax Daybed von More

Tagesbett Lax Foto: Hersteller

Lax lädt zum Ausruhen und Träumen ein. Und Analytiker werden wohl auch ein Auge darauf werfen. In der 75 cm breiten Ausführung wird das Möbel zum stylishen Tagesbett. Die Liegefläche ist mit einer Gurtpolsterung befestigt. Für den Bezug kann zwischen verschiedenen Stoff- und Lederarten gewählt werden. Das Standardgestell mit den für die Kollektion typischen x-förmigen Beinen gibt es tabak- oder anthrazitfarben lackiert und alternativ auch in Edelstahl gebürstet. Zur Serie gehören mehrere passende Familienmitglieder, vom Tisch bis zur Sitzbank. Ab ca. 2440 Euro

www.more-moebel.de





Caruzzo von Leolux

Ohrensessel Caruzzo Foto: Hersteller

Der Ohrensessel Caruzzo hat einwandfrei das Zeug zur Entspannungsinsel in der guten Stube, in der man seine Umwelt auf Standby-Modus schalten kann. Dazu tragen unter anderem die geschwungene, ovale Form des Rückens und ein bequemes hohes Kopfteil bei. Gefertigt ist das Möbel, das an ein Stück behütende Eierschale erinnert, mit großer handwerklicher Sorgfalt. Ein weiteres Plus sind die abgestimmten Farbtöne von Schale und Bezug. Dank einer gefinkelten Mechanik lässt sich Caruzzo in unterschiedliche Chill-Positionen bringen. 3445 Euro

www.leolux.de





Cotone von Cassina

Sofa Cotone Foto: Hersteller

Die Brüder Ronan und Erwan Bouroullec gestalteten das Sofa Cotone in legerem Look mit einem markanten Gestell aus stranggepresstem Aluminium. Es ist in den vier Farben Graublau, Rot, Champagner und Graphit erhältlich, die einen peppigen Kontrast zu den Tönen des Bezugs bilden. Neben einer großen Auswahl an Stoff- und Lederbezügen gibt es auch eine besonders fesche Samtkollektion. Zur Auswahl stehen außerdem zwei Varianten: mit hoher oder niedriger Rückenlehne. Durch einen Mechanismus in der Armlehne können die seitlichen Kissen je nach Gusto eingestellt werden. Ab 7176 Euro

www.cassina.com

(Heike Edelmann, RONDO, 23.5.2020)