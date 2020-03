Foto: APA, Hochmuth

Hier kommen sie, die Mediennews vom Dienstag:

ORF-Wissen: Wer besetzt den ORF-Stiftungsrat? Mitglieder, Parteien, neue Kräfteverhältnisse – Große ÖVP-Mehrheit: Die neue Besetzung unter türkis-grüner Regierung 2020 als grafischer Überblick "in progress"

Stiftungsrat: ORF-Rat Lederer verlangt "Klarstellung" von Vorsitzendem Steger zu GIS-Kampagne der FPÖ – Auch Regierungsparteien ÖVP und Grüne müssten zu ORF, Gebühren, öffentlich-rechtlichem Auftrag und Streamingplänen Stellung beziehen

Strategieberater: Ehemaliger grüner Wahlkämpfer Lockl soll in ORF-Stiftungsrat einziehen – Kolportiert: Politikberater und Wahlkampfleiter von Alexander Van der Bellen 2016 ist Kandidat für oberstes ORF-Gremium

Coronavirus: ORF setzt Tanzshow "Dancing Stars" bis auf weiteres aus – Ein TV-Event dieser Größenordnung sei in der aktuellen Aufmachung nur mit mehr als 100 Personen durchführbar

Ab heute Abend via Sky: Eltern zwischen Chaos und Kontrolle: "Andere Eltern" auf TNT Comedy – Ab Dienstag geht die improvisierte TNT-Comedy-Serie in die Verlängerung. Lavinia Wilson spielt darin Helikoptermama Nina Züger, die alles richtig machen will – dabei kommt aber immer das Falsche heraus

Heute Abend auf Arte: Aus dem Inneren des Horrors: Doku über Paul Schäfers Sekte Colonia Dignidad – Regisseurin Annette Baumeister taucht darin tief ein in die Abgründe der Gemeinschaft und lässt frühere Anhänger des Sektengründers zu Wort kommen

ProSieben-Shows – Nach Fake-Vorwürfen: Klaas Heufer-Umlauf entschuldigt sich – "Ich kann auch jeden verstehen, der davon enttäuscht wurde. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen", sagt er in in seiner ProSieben-Show "Late Night Berlin"

Vereinigung: ORF-Betriebsrat protestiert gegen Radio-Religion unter TV-Verantwortung – "Radio wird an das Fernsehen angehängt", kritisiert Betriebsrätin Stindl, das bestätige Befürchtungen

Webanalyse: User verweilten im Februar vier Millionen Stunden auf derStandard.at – Mit einer Verweildauer von sechs Minuten und 57 Sekunden pro Besuch liegt das derStandard.at-Network auf Platz eins unter den Nachrichtenseiten

Coronavirus: Presserat ruft zu sachlicher Berichterstattung auf – Reißerische Wortwahl vermeiden – Berichte über Erkrankte dürfen nicht zu Stigmatisierung führen

Abgang: ProSiebenSat1-Vizechef Conrad Albert geht im Frühjahr 2021 – Er stehe "in der aktuellen Konstellation nicht für eine Verlängerung zur Verfügung"

Switchlist: Universum: Mythos Kongo, The Masked Singer, Falk, Deutschlands große Clans, Report, Willkommen Österreich, Kreuz & quer, Erlesen, dazu die Radiotipps

Einen schönen Abend wünscht die Etat-Redaktion.