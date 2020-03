In dieser Galerie: 2 Bilder Karl Geiger verpasste eine gute Möglichkeit, näher an Stefan Kraft (Bild) heranzukommen. Foto: Reuters/Lehtikuva/Markku Ulander Kamil Stoch zum Dritten. Foto: Reuters/ AGENCJA GAZETA

Lillehammer – Der Pole Kamil Stoch (131,5/139,5 m) hat am Dienstag in Lillehammer seinen dritten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup der Herren gefeiert. Der Tiroler Philipp Aschenwald war als Sechster (128/136) der bestplatzierte Österreicher. Stefan Kraft (121,5/133) kam über den 17. Platz nicht hinaus, baute aber zwei Einzelbewerbe vor Schluss seine Gesamtführung auf 140 Punkte aus.

Denn der Deutsche Karl Geiger, der einzige verbliebene Rivale des Salzburgers, musste sich bei stark wechselnden Bedingungen hinter Gregor Schlierenzauer mit dem 19. Rang begnügen. In der Raw-Air-Serie übernahm Stoch die Führung vor dem Deutschen Stephan Leyhe, Kraft ist Siebenter. (APA, 10.3.2020)

Weltcup-Skispringen in Lillehammer:

1. Kamil Stoch (POL) 264,3 (131,5/139,5)

2. Ziga Jelar (SLO) 259,0 (132,0/137,0)

3. Timi Zajc (SLO) 257,6 (139,0/130,5)

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 253,6 (134,5/131,5)

5. Peter Prevc (SLO) 250,6 (129,5/134,0)

6. Philipp Aschenwald (AUT) 249,3 (128,0/136,0)

7. Jewgenij Klimow (RUS) 248,1 (137,5/130,0)

8. Dawid Kubacki (POL) 247,7 (134,5/131,5)

9. Stephan Leyhe (GER) 246,2 (131,0/129,5)

10. Robin Pedersen (NOR) 243,8 (130,0/133,5)

11. Constantin Schmid (GER) 237,8 (129,0/129,5)

12. Marius Lindvik (NOR) 237,4 (126,5/128,0)

13. Robert Johansson (NOR) 236,9 (132,5/127,0)

14. Yukiya Sato (JPN) 235,2 (121,5/132,5)

15. Pius Paschke (GER) 234,9 (127,5/131,0)

16. Michael Hayböck (AUT) 231,8 (127,0/135,5)

17. Stefan Kraft (AUT) 230,6 (121,5/133,0)

18. Gregor Schlierenzauer (AUT) 229,4 (126,0/129,0)

19. Karl Geiger (GER) 228,4 (122,0/131,5)

20. Anze Semenic (SLO) 226,9 (121,5/130,0)

21. Keiichi Sato (JPN) 226,1 (132,0/122,5)

22. Antti Aalto (FIN) 225,7 (135,0/119,0)

23. Anze Lanisek (SLO) 223,3 (123,0/127,5)

24. Junshiro Kobayashi (JPN) 221,6 (126,5/124,5)

25. Daniel-Andre Tande (NOR) 212,7 (125,5/122,0)

26. Piotr Zyla (POL) 207,2 (129,0/111,0)

27. Sergej Tkatschenko (KAZ) 195,8 (127,0/115,0)

28. Maciej Kot (POL) 195,6 (122,0/113,0)

29. Killian Peier (SUI) 185,5 (122,5/109,5)

30. Daiki Ito (JPN) 178,8 (123,5/111,0)

nicht für das FInale qualifiziert u.a.: 31. Daniel Huber – 36. Clemens Aigner – 47. Stefan Huber (alle AUT)

Einzel-Weltcupwertung (nach 27 von 29 Bewerben):

1. Stefan Kraft (AUT) 1659

2. Karl Geiger (GER) 1519

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1178

4. Dawid Kubacki (POL) 1169

5. Kamil Stoch (POL) 1031

6. Stephan Leyhe (GER) 917

7. Marius Lindvik (NOR) 906

8. Peter Prevc (SLO) 789

9. Daniel-Andre Tande (NOR) 721

10. Philipp Aschenwald (AUT) 622

11. Piotr Zyla (POL) 617

12. Johann Andre Forfang (NOR) 579

13. Yukiya Sato (JPN) 559

14. Timi Zajc (SLO) 544

15. Anze Lanisek (SLO) 543

Weiter:

18. Daniel Huber (AUT) 417

20. Gregor Schlierenzauer (AUT) 356

22. Michael Hayböck (AUT) 350

Nationencup:

1. Deutschland 5194

2. Österreich 5041

3. Norwegen 4622

4. Polen 4272

5. Slowenien 4085

6. Japan 3479

7. Schweiz 801

8. Tschechien 335

9. Russland 248

10. Finnland 243

Zwischenwertung Raw Air Serie

(nach 5 von 10 Bewerben):

1. Stoch 1.028,8 Punkte

2. Leyhe 1.028,1

3. Jelar 1.019,1

4. Lindvik 1.012,4

5. Johansson 1.010,7

6. R. Kobayashi 1.008,3

7. Kraft 996,9

Weiter:

14. Schlierenzauer 965,6