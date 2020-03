Der Tesla-Chef erklärte auf einer Konferenz, dass man keinen Hochschulabschluss braucht, um in der Tech-Branche zu arbeiten

Elon Musk ist der Meinung, dass man nicht aufs College bzw. zur Uni gehen muss, um Dinge zu lernen. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Jobausschreibungen in der IT-Branche erfordern oft einen Hochschulabschluss. Elon Musk sieht das anders. Der Tesla-Chef und Milliardär ist der Meinung, dass Menschen "das College nicht benötigen, um Zeug zu lernen". Diese Weisheit gab er nun im Rahmen der Satellite 2020 am Montag in Washington DC zum Besten.

Immer höhere Voraussetzungen kritisiert

Eine Frau aus dem Publikum hatte angemerkt, dass viele Stellenausschreibungen bei Musks Unternehmen SpaceX einen Bachelor-Abschluss voraussetzten würden bzw. ein Master-Abschluss bevorzugt würde. Sie kritisierte, dass in immer mehr Berufen höhere Abschlüsse vorausgesetzt würden und es bei längeren Studien schwieriger werde die Studiengebühren zu bezahlen. An Musk richtete sie daher die Frage, was Universitäten und Industrie tun könnten, um den Studienzugang zu erleichtern.

Musks Antwort darauf: aufs College zu gehen sei im Grunde nur zum Spaß da, aber nicht um etwas zu lernen. Man könne alles möglich auch gratis außerhalb lernen. Er hoffe, sicherstellen zu können, dass es bei den Stellenausschreibungen von Tesla keine solchen Anforderungen gebe. Dann führte er "clevere Typen" an, die das College abgebrochen haben: Microsoft-Mitgründer Bill Gates, Apple-Mitgründer Steve Jobs und Oracle-Chef Larry Ellison. "Ging Shakespear zum College? Wahrscheinlich nicht", erklärte Musk außerdem noch.

Musk hat selbst Abschlüsse

Wie der "Guardian" anmerkt, seien die genannten Personen jedoch die Ausnahme und nicht die Regel. In den USA würden Personen mit College-Abschluss durchschnittlich 30.000 US-Dollar mehr im Jahr verdienen als jemand mit einem Highschool-Abschluss. Musk selbst hat zwei Bachelor-Abschlüsse. (red, 11.3.2020)