Ein neues Update für Firefox. Grafik: Mozilla

Alle vier Wochen bringt Mozilla mittlerweile eine neue Version von Firefox heraus. Ein Rhythmus, der dazu führt, dass es nicht bei jedem Update die ganz großen Neuerungen zu vermelden gibt. So ist dies auch bei der aktuellsten Release, aus einer Sicherheitsperspektive kann diese aber trotzdem mit wichtigen Änderungen aufwarten.



Baba TLS 1.10

Mit Firefox 74 verabschiedet sich der Browser vom Support für veraltete TLS-Versionen. Konkret geht es dabei um TLS 1.0 und TLS 1.1. Webseiten, die auf ihren Servern noch immer diese Versionen des für die Verschlüsselung von HTTPS-Verbindungen genutzten Protokolls verwenden, werden damit nicht mehr angezeigt.

Webseitenbetreiber können allerdings nicht behaupten, dass die Änderung überraschend kommt: Schon in den vergangenen Versionen von Firefox wurde explizit vor Seiten mit TLS 1.0 und 1.1 gewarnt. Zudem hat auch Google für seinen Chrome angekündigt, dass der Support für veraltete TLS-Versionen bald gestrichen werden soll – und zwar bereits mit dem für kommende Woche geplanten Chrome 81.

Add-Ons

Eine weitere Neuerung in Firefox 74: Externe Anwendungen dürfen keine Addons mehr in den Browser integrieren. Erweiterungen werden also generell nur mehr nach expliziter Genehmigung der User installiert. Auch die Deinstallation von extern installierten Addons geht über den entsprechenden Punkt in den Browsereinstellungen leichter als bisher.

Zu den funktionellen Verbesserungen gehört der einfachere Import von Bookmarks aus dem neuen Edge-Browser von Microsoft. Flexibler wird der Container-Support für Facebook, mit dem das Tracking durch das Unternehmen isoliert wird. Hier ist es jetzt möglich Ausnahmen für einzelne Seiten zu definieren. Eine Sicherheitsverbesserung gibt es für Videochat via WebRTC: Durch den Support für mDNS ICE ist es nun möglich die IP-Adresse des Rechners zu verschleiern – sie wird dann mit einer zufälligen ID ersetzt. Zudem beinhaltet die neue Version auch wieder die gewohnten Sicherheitsbereinigungen.

Update

Firefox 74 steht wie gewohnt für die Windows, Linux und macOS zum Download. Bestehende Installationen werden automatisch aktualisierte. (apo, 11.03.2020)