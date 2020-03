Ermittler filzen neuerlich den Glücksspielkonzern. Es geht um die Causa Postenschacher rund um Peter Sidlo in den Casinos und FPÖ-nahe Vereine

In die Casinos-Affäre kommt wieder ordentlich Bewegung. Wie DER STANDARD erfahren hat, ist es Mittwochmorgen zu neuerlichen Hausdurchsuchungen gekommen. Dutzende Fahnder filzen demnach den Glücksspielkonzern Novomatic. Damit hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) schon die dritte Welle an Hausdurchsuchungen veranlasst. Im Sommer und im Herbst waren ebenfalls umfassende Razzien beziehungsweise freiwillige Nachschauen durchgeführt worden.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen FPÖ-nahe Vereine wie ISP oder Austria in Motion sowie die Bestellung des FPÖ-Manns Peter Sidlo zum Finanzchef der Casinos Austria vor einem Jahr. Casinos-Aktionär Novomatic sollen – so behauptet die Staatsanwaltschaft – im Gegenzug Glücksspiellizenzen in Aussicht gestellt worden sein. Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück, und es gilt die Unschuldsvermutung. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft gab keinen Kommentar ab, der Sprecher der Novomatic war nicht erreichbar. (Renate Graber, 11.3.2020)