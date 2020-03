Die Verkleidungsshow startet am Samstag plangemäß in Köln. Offizielle Empfehlungen in Deutschland betreffen Veranstaltungen ab 1.000 Personen

Yeti und Falke haben am Samstag plangemäß ihren ersten Auftritt in der österreichischen Ausgabe der Verkleidungsshow "The Masked Singer" auf Puls 4. Foto: APA/PULS4/BERNHARD EDER

Die Verkleidungsshow "The Masked Singer" kann am Samstag trotz Einschränkungen plangemäß auf Puls 4 starten. Das bestätigt der Sender auf Anfrage. Anders als "Dancing Stars" wird die Show live aus Köln übertragen. In Deutschland gelten andere Einschränkungen als in Österreich.

"Wir halten uns an die offiziellen Empfehlungen und Vorgaben der Gesundheitsbehörde", informiert das Pressebüro des zur ProSiebenSat1-Gruppe gehörenden Senders. Man habe Sicherheits- und Hygienevorkehrungen getroffen und stimme sich auch eng mit dem in Deutschland zuständigen Gesundheitsamt ab.

Hygienevorkehrungen werden getroffen

Derzeitige offizielle Empfehlungen in Deutschland würden Veranstaltungen ab 1.000 Personen betreffen. Bei "The Masked Singer Austria" seien aber weniger als 500 Personen im Publikum anwesend. Hygienevorkehrungen und -Informationen würden getroffen.

Was tun, wenn ein Promi erkrankt? "Wir hoffen natürlich, alle bleiben gesund, aber wie bei jeder Liveshow haben wir ErsatzkandidatInnen."

Bei weiteren geplanten Produktionen will Puls 4 "je nach weiteren Entwicklungen" entscheiden.

Auf ProSieben startete am Dienstag die zweite Staffel. In der Show verkleiden sich bekannte Sängerinnen und Sänger, Jury und Publikum bewerten die Performance und rätseln, wer sich hinter der Maske verbirgt. Jede Woche muss ein Kandidat gehen – und dabei seine Identität preisgeben. (prie, 11.3.2020)