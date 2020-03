Das Unternehmen will zudem vorrübergehend Werbung für Schutzmasken verbannen und richtet einen Krankenstands-Fonds ein

Google weitet seine Heimarbeit auf ganz Nordamerika aus. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Google ist das nächste große Unternehmen, das seinen Mitarbeitern aufgrund der Coronavirus-Epidemie Heimarbeit empfiehlt. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, sollten sämtliche Mitarbeiter in Nordamerika und Kanada von zu Hause arbeiten, sofern es ihre Arbeit zulässt. Davon sind rund 100.000 Personen betroffen.

Bis 10. April

Die Maßnahme soll laut einem internen Memo, das "Business Insider" vorliegt und von Google bestätigt wurde, zunächst bis zum 10. April gelten. Zuvor hatte das Unternehmen schon seinen Angestellten in San Francisco und Dublin zu Home Office geraten. Auch bei Microsoft, Apple und Facebook wurden in der Bay Area und in Seattle vergangene Woche derartige Maßnahmen ergriffen.

Außerdem will das Unternehmen vorerst Werbung für Schutzmasken vorrübergehend verbannen wird. Daneben hat man einen Fonds eingerichtet, damit freie Mitarbeiter sowie Zeitarbeiter in bezahlten Krankenstand gehen können, sollten die an Covid-19 erkranken oder unter Quarantäne gestellt werden. (red, 11.3.2020)