Bei der "ZiB Spezial" war Kanzler Kurz zu Gast, 1,1 Millionen schauten auf ORF 2 zu. Foto: Screenshot ORF

Das Interesse an der aktuellen ORF-Berichterstattung zum Coronavirus und seinen Folgen war am Dienstag groß: Im Schnitt 1,130 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei 32 Prozent Marktanteil sahen die "ZIB spezial" mit Tarek Leitner und Studiogast Bundeskanzler Sebastian Kurz um 20.15 Uhr in ORF 2. 879.000 bei 27 Prozent Marktanteil waren beim anschließenden "Report" mit Innenminister Karl Nehammer live im Studio. 941.000 (bei 35 Prozent Marktanteil) sahen die "ZIB 2" mit Armin Wolf im Gespräch mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober. "Bundesland heute" erreichte mit 1,733 Millionen Reichweite den dritthöchsten Wert in den vergangenen zehn Jahren.

Insgesamt informierten sich allein gestern in ORF 1, ORF 2 und ORF3 3,838 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das entspricht 51 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren über die Maßnahmen rund um das Coronavirus. (red, 11.3.2020)