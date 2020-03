Der ORF-Stiftungsrat, hier noch in der Besetzung von Anfang 2018. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die neue Besetzung des Stiftungsrats sollte sich rechtzeitig ausgehen, am (heutigen) Mittwoch soll der Ministerrat die 15 Mandate von Regierung und Parteien im obersten ORF-Gremium bestimmen. Die Regierung hätte sich noch Zeit lassen können.

Update: Der für kommende Woche geplante Stiftungsrat wird vertagt, der Publikumsrat des an diesem Donnerstag ist schon abgesagt.

Der Stiftungsrat soll nun nach Ostern (12./13. April) tagen.

Die 35 teils neu besetzten Stiftungsräte werden kommende Woche nicht wie geplant zusammentreten. Am Montagnachmittag berät in den Sitzungswochen üblicherweise der Finanzausschuss, am Mittwoch der Programmausschuss. Das Plenum tritt am Donnerstag auf dem Küniglberg zusammen.

Morgen, Donnerstag, sollten die Publikumsräte des ORF tagen. Die Sitzungen – Ausschüsse und Plenum – wurde wegen Corona abgesagt. (fid, 11.3.2020)