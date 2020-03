217.000 schauten in Österreich – deutlich mehr als beim Start der ersten Staffel im Juni 2019

Wer verbirgt sich hinter Wuschel? "The Masked Singer" startete auf Pro Sieben gestern noch höher als im Vorjahr. Foto: ProSieben

2019 war "The Masked Singer" die Überraschung des Sommerprogramms. Am Dienstag startete ProSieben die zweite Staffel und übertraf vom Stand aus die erste Staffel – auch in Österreich.

Die erste Staffel startete mit 2,19 Millionen. Zwischen 20.15 und 23.35 Uhr schauten 3,32 Millionen die Verkleidungsshow bei zwölf Prozent Marktanteil. In Österreich sahen 217.000 am Dienstagabend auf ProSieben den Gesängen von Hase, Kakerlake und Wuschel – in Fantasiekostüme verkleidete Sängerinnen und Sänger.

Diesen Samstag startet die erste österreichische Staffel auf Puls 4. (red, 11.3.2020)