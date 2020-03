Board of Governors tagt am Mittwoch wegen Coronavirus

Niederlage für die Lakers. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Harry How

Los Angeles (Kalifornien)/San Antonio (Texas) – Trotz 29 Punkten, 12 Rebounds und 9 Assists von Basketball-Superstar LeBron James haben die Los Angeles Lakers am Dienstagabend (Ortszeit) in der NBA eine überraschende 102:104-Heimniederlage gegen die Brooklyn Nets erlitten. Die San Antonio Spurs feierten indes ohne den weiterhin am Knie verletzten Wiener Jakob Pöltl einen 119:109-Heimsieg im Texas-Derby gegen die Dallas Mavericks.

Die Spurs sind aber mit einer Bilanz von 27 Siegen und 36 Niederlagen weiterhin Schlusslicht der Southwest Division. Auf die Memphis Grizzlies (32:33), die bereits zwei Partien mehr auf den Konto haben und aktuell den achten und letzten Play-off-Platz in der Western Conference halten, fehlen nun fünf Siege.

Beraten

Das Board of Governors, dem alle Besitzer der 30 Teams in der National Basketball Association (NBA) angehören, wird am (heutigen) Mittwoch wegen des Coronavirus tagen. Dabei soll u.a. eine Diskussion geführt werden, dass Partien auf neutralem Boden ausgetragen werden könnten, wenn sich die Situation in einigen NBA-Städten verschlechtert.

So hatte etwa das Gesundheitsamt in San Francisco den Golden State Warriors geraten, ihre Matches nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Bei der 107:131-Heimniederlage am Dienstagabend gegen die Los Angeles Clippers war das Chase Center in San Francisco aber erneut mit 18.064 Zuschauern ausverkauft. Auch Ohios Gouverneur Mike DeWine empfahl, dass alle Großveranstaltungen in seinem Bundesstaat ohne Zuschauer ausgetragen werden sollten. (APA, 11.3.2020)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

San Antonio Spurs (ohne Pöltl/verletzt) – Dallas Mavericks 119:109,

Indiana Pacers – Boston Celtics 111:114,

Washington Wizards – New York Knicks 122:115,

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 115:120,

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 117:111,

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 108:103,

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 121:105,

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 107:131,

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 102:104