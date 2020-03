Die Logans sind wirklich eine schrecklich nette Familie und mit allen Wassern gewaschen: In "Succession" geht es um eine superreiche Medienmogul-Dynastie, deren Mitgliedern nichts heilig ist – am allerwenigsten der Zusammenhalt der eigenen Familie. Ähnlichkeiten mit dem Murdoch-Clan sind in den inzwischen 20 Folgen der HBO-Serie von Jesse Armstrong absolut beabsichtigt. Schauen kann man sie derzeit auf Sky.

Martin Pieper ist Chefredakteur bei FM4. "Succession" ist im Moment seine Lieblingsserie. Er mag sie wegen seiner unfassbar guten Dialoge und wegen ihres unverblümten Blicks auf die US-Medienszene und in weiterer Folge auf das System Trump. Alles, was Sie über "Succession" wissen müssen, erfahren Sie im Serienreif-Podcast mit Doris Priesching.

(red, 19.03.2020)