Mit "Scrabble GO" gibt es eine neue digitale Ausgabe des Games – zum Missfallen der Nutzer

Foto: Scrabble Go

In der Scrabble-Community herrscht aktuell Aufruhr. Mit Scrabble Go gibt es nämlich eine neue digitale Ausgabe des beliebten Brettspiels. Entwickler dieser ist Scopely. Zehn Jahre lang betrieb Rechteinhaber Mattel gemeinsam mit EA den Vorgänger. Das alte Scrabble wird nun abgedreht und gegen die Go-Version ausgetauscht.

Scrabble GO

Massive Verschlechterung

Wie Spieler nun aber beklagen, soll sich das Game durch den Wechsel der Besitzer massiv verschlechtert haben. Im Play Store und App Store wird der Titel mit schlechten Wertungen eingedeckt. So sollen sich in der deutschen Version Wörter finden, die es im Deutschen gar nicht gibt. Zudem werden englische Wörter akzeptiert.

Foto: Screenshot/Gamestandard

"Für Spieler mit ADHS auf Koks"

Zudem ist es auch so, dass das Spiel mit Effekten überladen ist. Kritisiert wird die viel zu bunte Oberfläche. "Für Spieler mit ADHS auf Koks gedacht? Überall blinkt irgendwas, es gibt Edelsteinbelohnungen, man blickt überhaupt nicht mehr durch. Wenn ich Rummel haben will, spiele ich einen der Candy Crush Ableger, aber nicht Scrabble", merkt ein User etwa an.

Alte Version nur mehr bis 5. Juni

Scrabble GO ist kostenlos, wird aber mit In-Game-Käufen finanziert. Von 2009 bis 2019 hatte EA die Lizenz. Der digitale Neustart des Brettspiels wurde von Scopely stark beworben – unter anderem mit einigen Schauspielern und dem US-Frauenfußballteam. Das alte Scrabble ist noch bis zum 5. Juni verwendbar. Danach gibt es nur mehr die neue GO-Version. (dk, 11.3.2020)