Seit Jahrzehnten nutzt Bahlsen für eine Sorte Waffelkekse mit Schokoladenüberzug denselben Namen: Afrika. Dennoch hat erst jetzt ein Instagram-Posting, das ursprünglich am Valentinstag geteilt wurde, für massive Aufregung gesorgt. Zu sehen sind darauf die Kekse selbst, ihr Name und ein Post-it mit dem Schriftzug: "Weil du mir jeden Tag versüßt …"

Bahlsen dürfte die Reaktion der Nutzer nicht erwartet haben.

In den Kommentaren des Beitrags führte das zu einem Shitstorm – und letztlich zu der Ankündigung, dass Bahlsen die Sorte umbenennen wird. Denn die Nutzer verorteten Rassismus in der Namensgebung – ein schwarzer Keks, der Afrika heißt, sei problematisch, so der Tenor. Bahlsen äußerte sich bereits früh zu dem Thema: Die Sorte gebe es seit immerhin 60 Jahren, mit dem Namen wolle man vor allem auf Afrika als den größten Kakaoproduzenten der Welt hinweisen – konkret die Elfenbeinküste und Ghana.

Namensänderung

Damit riss die Diskussion aber nicht ab: "Ein brauner Keks, der Afrika heißt? For real?", lautete die Kritik. Andere Nutzer waren anderer Meinung und konnten die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Bahlsen reagierte jedenfalls nun mit einer Ankündigung: Man distanziere sich von Rassismus und Diskriminierung in jeder Form. Die Kritik nehme man sehr ernst.

"Einige assoziieren den Produktnamen mit Rassismus, während andere die Diskussion um den Produktnamen nicht nachvollziehen können und finden, dass genau dieses Schubladendenken Rassismus fördert", heißt es. Um rassistische Assoziationen in Zukunft zu vermeiden, arbeite man bereits an einer Umbenennung. (red, 11.3.2020)