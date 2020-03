Bei dem Sänger handelt es sich offensichtlich um Xavier Naido. In dem Video verbreitet dieser rassistische Inhalte. Foto: Screenshot Youtube

In einem Video warnt der deutsche Sänger Xavier Naidoo vor Gästen, die "mordend" durch Deutschland ziehen. Der Privatsender RTL distanziert sich von Naidoo, der als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" wöchentliche Auftritte hat.

"Ihr seid verloren. Ihr macht nicht mal den Mund für Euch auf. So nehmen Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden. Sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden und ihr steht seelenruhig nebendran. Schaut Euch das Schauspiel an, das Euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Doch Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt", singt der Sänger, bei dem es sich offensichtlich um Xavier Naidoo handelt, in dem Videoclip.

Auf Twitter wird das Video heftig diskutiert. Applaus für den umstrittenen Sänger kommt von rechter Seite. RTL distanziert sich und fordert von Naidoo Aufklärung:

(red, 11.3.2020)