Im Fall des Rekruten, der im Sommer 2017 bei einem Marsch starb, könnte es nun doch zur Anklage kommen. Foto: APA/Hochmuth

Krems – Nach dem Tod eines Rekruten 2017 in Horn und der Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Krems haben die Eltern bzw. ihr Anwalt einen Fortführungsantrag gestellt. Damit soll laut einem "Falter"-Bericht erreicht werden, dass doch noch Anklage erhoben bzw. zumindest ein weiteres Gutachten eingeholt wird, so die Stadtzeitung.

Der Antrag sei eingelangt, bestätigte Susanne Waidecker, Leiterin der Kremser Anklagebehörde, am Mittwoch auf Anfrage. Die Entscheidung über eine Fortführung obliegt einem Richtersenat.

Todesursache Überhitzung

Der 19-jährige Soldat der Garde war am 3. August 2017 bei einem Fußmarsch in der Nähe der Kaserne in Horn im Waldviertel zusammengebrochen. Er starb später im Krankenhaus. Todesursache war laut Obduktion eine Überhitzung des Körpers. Bei einer Blutuntersuchung des Rekruten wurde außerdem ein akuter Infekt festgestellt, der zu einer Sepsis geführt hatte.

Ermittelt wurde in der Folge gegen vier Soldaten, die an der Durchführung des Marsches beteiligt waren. Sie standen unter anderem unter dem Verdacht der grob fahrlässigen Tötung sowie der Vernachlässigung der Obsorgepflicht nach dem Militärstrafgesetz, wie Staatsanwaltschafts-Sprecher Franz Hütter im Februar mitteilte.

Die Anklagebehörde kam zum Schluss, dass die Vorgesetzten des Rekruten gegen keine Vorschriften verstoßen haben. Sie hätten aufgrund der Hitze ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt und leichtere Adjustierung angeordnet. "Außerdem konnten sie nicht erkennen, dass der 19-Jährige eine akute septische Entzündung hatte", wurde Hütter vor einem Monat vom ORF zitiert. (APA, 11.3.2020)