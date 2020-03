Was also tun mit dem arbeitslosen König? Ab 1940 war er für fünf Jahre Gouverneur der Bahamas – und lebte, während seine Residenz fertiggestellt wurde, vorübergehend im Sigrist House in Nassau, das Mitte der 1930er-Jahre gebaut wurde. Es wurde nach seinem Erbauer, dem britischen Filmproduzenten Frederick Sigrist, benannt.