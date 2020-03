PS4-Spiel "Horizon Zero Dawn" erscheint nun auch für eine andere Plattform – Fans fühlen sich hintergangen und betrogen

"Horizon Zero Dawn" erscheint für PC. Das passt einigen eingefleischten Sony-Fans so überhaupt nicht. Foto: Sony

Horizon Zero Dawn erscheint für PC. Das Spiel wurde 2017 für PS4 veröffentlicht – damals exklusiv. Die Ankündigung, dass das Game es nun auf eine andere Plattform geschafft hat, kommt bei vielen Playstation-Fans offenbar nicht allzu gut an. In den sozialen Netzwerken ist Entwickler Guerrilla Games aktuell massiver Kritik ausgesetzt. Die Kritiker wollen nicht wahrhaben, dass der Exklusivtitel nun Jahre später doch für PC erscheint.

Ehemaliger Guerrilla-Entwickler fassungslos

Ein ehemaliger Entwickler der Sony-Spieleschmiede reagierte fassungslos. "Was zur Hölle ist los mit euch? Wir haben ein Spiel gemacht, das euch gefallen hat. Nun werden es noch mehr Leute genießen können. Wie kann das eure Freude wegnehmen? Seid nett zu euch. Euer Spielspaß wird euch nicht genommen, wenn auch andere Leute das Game spielen", merkte Ex-Producer Sam Sharma auf Twitter erbost an.

Fans fühlen sich hintergangen und betrogen

Dem Entwickler schlugen daraufhin weitere Reaktionen von Sony-Fans entgegen. In den Postings beschweren sich die User darüber, dass sie sich betrogen und hintergangen fühlen. "Exklusivtitel haben diese Industrie erst großartig gemacht. Ocarina of Times ist etwa 20 Jahre alt und es erscheint trotzdem nicht für PS4 oder Xbox. Heute hat die Playstation-Marke ordentlich an Wert und Kunden verloren", antwortete ein wütender Spieler daraufhin.

Kein Strategiewechsel geplant

Sony konnte bei der aktuellen Konsolengeneration Microsoft mit Exklusivtiteln ausstechen. Die Playstation 4 verkaufte sich mehr als doppelt so oft wie die Xbox One. Die exklusiven Spiele wurden auch mit dem Zusatz "Nur für Playstation" vermarket – hierbei fühlen sich die eingefleischten Fans nun betrogen. Bei einem Q&A stellte ein Sony-Manager erst kürzlich klar, dass Horizon Zero Dawn und Death Stranding eine Ausnahme waren.

Microsoft schlägt andere Richtung ein

Microsoft verfolgt bei der anstehenden Konsolengeneration hingegen einen anderen Weg. Die Xbox Series X erscheint gemeinsam mit der PS5 in der Weihnachtszeit 2020. Microsoft-Eigenproduktionen sollen demnach für die Xbox Series X, PC und Xbox One erscheinen. Die aktuelle Konsolengeneration soll laut Microsoft mindestens ein Jahr weiterhin mit Spielen aus Redmond versorgt werden. Spiele, die nur für die Xbox, nicht aber für PC erscheinen, sollen ebenso der Vergangenheit angehören. (dk, 11.3.2020)