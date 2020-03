Viele Menschen auf engem Raum, viel Nähe durch viel Alkohol: Für das neue Corona-Virus ist Apés-Ski ein idealer Ort der Verbreitung. Foto: corn

"Man spielte den Fall hier in Österreich eine Zeitlang herunter und hat wertvolle Zeit verloren", kritisiert der Tiroler Virologe Robert Zangerle. Auch die dänischen Behörden identifizierten Skiorte in Österreich und Italien als Hochrisikogebiete. Für den Virologen steht außer Zweifel, dass es vor allem die Après-Ski-Lokale waren, die für die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 ideale Bedingungen boten.

"Après-Ski ist eine Virenschleuder", ist Zangerle überzeugt. Viele Menschen stehen auf sehr engem Raum zusammen, und mit dem Alkoholpegel verringert sich auch die Distanz. Zudem, so Zangerle, fassen die meisten nicht einmal 100 Leute und fallen auch weiterhin nicht unter die Verbote, die von den Behörden empfohlen wurden.

Nicht nur das "Kitz-Loch"

Er hält es für angemessen, sämtliche dieser Lokale in ganz Österreich zu schließen – weil es zur Eindämmung des Virus eine überaus sinnvolle Maßnahme wäre.

Bis Montag wurden alleine in Ischgl 15 Personen positiv getestet. Alle Fälle standen in Zusammenhang mit der Erkrankung eines deutschen Barkeepers, der im bekannten Après-Ski-Lokal Kitzloch gearbeitet hat. Die Bar wurde daraufhin behördlich gesperrt. Am Dienstag kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter an, dass alle Après-Ski-Lokale in Ischgl geschlossen werden. Das Skigebiet samt Hotels soll hingegen geöffnet bleiben.

Am Dienstag kamen weitere vier Corona-Fälle dazu, die im Zusammenhang mit dem "Kitzloch" stehen. Am Mittwoch zu Mittag wies das Land Tirol neun Neuerkrankungen aus: Vier Menschen dürften sich in Ischgl angesteckt haben, drei Personen hielten sich zuvor in Krisenregionen in Italien auf. Insgesamt wurden Mittwochmittag 42 Corona-Infizierte in Tirol gezählt. (Karin Pollack, David Krutzler, 12.3.2020)