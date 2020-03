In dieser Galerie: 2 Bilder Vovan (Wladimir Kusnezow, links) und Lexus (Alexej Stoljarow). Foto: APA/AFP/YURI KADOBNOV Prinz Harry ist ein Fan der Klimaschutzaktivistin Thunberg. Foto: APA/AFP/TOLGA AKMEN

London/Moskau – Prinz Harry ist in zwei Telefonaten von russischen Komikern hereingelegt worden. Das Duo soll dem Royal vorgegaukelt haben, mit Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) und deren Vater zu sprechen.

In den Telefonaten hat Harry (35) angeblich auch erläutert, warum er seine royalen Pflichten aufgibt. Der Buckingham-Palast wollte den Bericht am Mittwoch zunächst nicht kommentieren. Über Donald Trump sagte Harry wegen dessen Unterstützung für die US-Kohleindustie, dass Blut an den Händen des US-Präsidenten klebe.

Christian Calgie

Positiver ist Harrys Meinung über Premierminister Boris Johnson: Dieser sei "ein guter Mann", der aber eben seine festgefahrene Meinung habe, sagte er den Komiken Vovan (Wladimir Kusnezow) und Lexus (Alexej Stoljarow).

Die Telefonate fanden einem Bericht der Tageszeitung "The Sun" zufolge zu Silvester und am 22. Jänner statt. Die Russen riefen in dem von Harry gemieteten, luxuriösen Haus auf Vancouver Island in Kanada angerufen an, bestätigte Stoljarow gegenüber der BBC.

Kreml forderte Entschuldigung

Das Komiker-Duo legte bereits mehrfach Prominente rein, darunter war auch Boris Johnson als damaliger Außenminister. Im Jahr 2015 riefen sie Popstar Elton John an. Dieser dachte, er würde mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen und diskutierte über die Rechte von Homosexuellen in Russland. Der Kreml forderte die Comedians auf, sich bei dem britischen Sänger zu entschuldigen.

Die beiden geben sich zwar als unabhängige Spaßvögel. Seit langem hält sich aber der Verdacht, dass sie etwa über den kremlnahen Fernsehsender NTW Kontakte in die russischen Machtstrukturen haben, um so auch an die öffentlich nicht zugänglichen Telefonnummern zu kommen. Ihre Scherze haben in Russland Kultstatus. (red, APA, 11.3.2020)