Stefan Kraft kommt dem Ziel immer näher. Foto: APA/AFP/Lehtikuva/MARKKU ULANDER

Trondheim – Stefan Kraft hat in der Qualifikation für das am Donnerstag angesetzte Weltcup-Skispringen in Trondheim den achten Platz belegt. Der 26-jährige Kärntner bekam für seinen 130-Meter-Sprung am Mittwoch 134,9 Punkte und war damit zweitbester Österreicher hinter Philipp Aschenwald, der Rang sechs (134 Meter/137,9 Punkte) belegte. Alle sieben angetretenen ÖSV-Athleten qualifizierten sich für den Bewerb.

Gregor Schlierenzauer wurde Zwölfter (132,0/131,4), Michael Hayböck 20. (128,0/124,5), Clemens Aigner 23. (128,0/123,9), Daniel Huber 31. (125,0/120,7) und Stefan Huber 48. (121,5/108,3). Tagesbester war der Japaner Ryoyu Kobayashi (135,0/146,2), der vor dem Polen Piotr Zyla (135,0/143,1) die Oberhand behielt.

Kobayashi rückte damit in der Raw-Air-Wertung mit 1.154,5 Punkten näher an den führenden Polen Kamil Stoch (1.161,9) heran, der am Mittwoch über Rang zehn (129,0/133,1) nicht hinauskam. Kraft ist da als bester ÖSV-Springer Achter (1.131,8). (APA, 11.3.2020)