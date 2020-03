Schönen guten Morgen, hier sind wieder die News für dich.

[Panorama| Soziale Kontakte wegen Coronavirus reduzieren: Unterricht an Oberstufen wird ausgesetzt.

Holpriger Start bei Grenzkontrollen.

Virologe Robert Zangerle: "Après-Ski ist eine Virenschleuder".

Podcast: Coronavirus-Shutdown – was Firmen und Arbeitnehmer wissen müssen.

[Wirtschaft] Kurz verspricht wegen des Ansturms mehr Geld für Kurzarbeit.

Razzien: Nächster ungebetener Besuch bei Novomatic.

[International] Nicht nur Libyen: Was Erdoğan sich von seinen Afrika-Abenteuern erwartet.

[Wissenschaft] Müll im Weltall: 2025 könnte orbitale Müllabfuhr die Arbeit aufnehmen.

[Wetter] Der Tag verläuft generell sehr sonnig, allein im Norden streift eine schwache, wetterunwirksame Störung mit dichteren Wolken. Im Süden gibt es insgesamt wenige Wolken. Der Wind weht im Donauraum und im Bergland abermals lebhaft bis kräftig aus westlichen Richtungen, sonst bleibt es überwiegend schwach windig. 8 bis 18 Grad.

[Zum Tag] Am 12. März 2003 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die in Ostasien ausgebrochene Lungenkrankheit SARS als weltweite Bedrohung ein.