In dieser Galerie: 2 Bilder Abstandslinien auf dem Mailänder Buozzi-Platz. Foto: EPA/Matteo Corner In einer Neapolitaner Bar trägt der Kellner Mundschutz. Foto: AP/Alessandro Pone/LaPresse

Rom – Der italienische Premier Giuseppe Conte hat am Mittwoch die Schließung in ganz Italien aller Geschäfte, Restaurant, Kantinen und andere Lokale angekündigt. Ausnahmen sind Supermärkte und Apotheken. Offen bleiben Banken, Postfilialen, Unternehmen und das öffentliche Transportsystem, kündigte Conte bei einer Ansprache via Facebook an.

Unternehmen sollen wenn möglich Home-Office fördern. Mitarbeiter sollen verstärkt auf Urlaub gestellt werden. Conte ernannte den Manager Domenico Arcuri zum Sonderkommissar, der sich um die Koordinierung des Gesundheitswesens kümmern soll.

"Niemand darf denken, dass wir schon in den nächsten Tagen die Auswirkungen der strengen Maßnahmen sehen werden, die wir erst vor einigen Tagen ergriffen haben. Wenn die Zahl der Infektionen nicht sofort zurückgeht, bedeutet dies aber nicht, dass sie nicht greifen", mahnte Conte. Er dankte der italienischen Bevölkerung für die Kooperation im Kampf gegen die Epidemie. "Jetzt müssen wir aber einen weiteren Schritt zur Eingrenzung der Infektion unternehmen. Gesundheit hat höchste Priorität", sagte der Premier. (APA, 11.3.2020)