Als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus haben einige Hochschulen bereits geschlossen, alle anderen werden am Montag nachziehen. Was bedeutet das für Ihr Studium?

Die Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck ist bereits seit Dienstag geschlossen. Foto: APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Mit spätestens Montag sind sie zu – die Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen in ganz Österreich, samt Bibliotheken. Eine Maßnahme, die in vielen anderen Ländern ebenfalls zur Eindämmung des Coronavirus getroffen wurde. Der Lehrbetrieb vor Ort wird eingestellt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die 380.000 betroffenen Studierenden nicht weiterhin dazu angehalten sind, so gut es geht an Lehrveranstaltungen teilzunehmen: mittels Selbststudium und virtuell, sofern dies via Online-Streaming möglich ist. Die Universität Wien sieht sich mit einem relativ weitreichenden E-Learning-Angebot gut gerüstet. Neben Streaming und der E-Learning-Plattform wird hauptsächlich auf das Selbststudium gesetzt. Home-Learning ist der Überbegriff, der aktuell allen Studierenden nahegelegt wird.

Abschlüsse und Prüfungen

Neben Lehrveranstaltungen werden allerdings auch alle Prüfungen ausgesetzt. Wie das von Studium zu Studium nun gehandhabt wird, ist unklar. An der Uni Wien kann man sich beispielsweise vorstellen, Videoprüfungen abzuhalten, sofern dies für die Betroffenen in Ordnung sei. Für die Österreichische Hochschüler_innenschaft ist ausschlaggebend, dass Studierende keinen Nachteil durch die gesetzten Maßnahmen haben. "Es ist wichtig, dass trotz der Schließungen Studierende ihre Lehrveranstaltungen positiv abschließen können", so Dora Jandl (VSStÖ) vom Vorsitzteam. Davon sind nämlich auch finanzielle Unterstützungen wie Studienbeihilfe, Familienbeihilfe und Stipendien abhängig. Vor allem bei Studienrichtungen, die besonders praxisbezogen sind, ist momentan fraglich, wie es weitergeht. User "h.j.but" berichtet vom Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport der Universität Wien:

User "Count" unterrichtet an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und weiß ebenfalls nicht, wie sich die Maßnahmen besonders bei praktischen Studien umsetzen lassen:

Was bedeuten die Corona-Maßnahmen für Ihr Studium?

Wie wurden Sie seitens Ihrer Hochschule über den weiteren Verlauf informiert? Wie sieht es mit etwaigen Prüfungen aus? Haben Sie bereits Erfahrungen mit Online-Unterricht und Streaming gemacht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 13.3.2020)