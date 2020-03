Laut Medienberichten will der Lkw- und Bus-Hersteller sein Werk in Oberösterreich schließen. Der Konzern kommentiert das nicht, man hoffe auf eine Lösung bis Sommer

MAN erwägt offenbar, den Standort in Steyr zu schließen. Dort sind 2.300 Mitarbeiter beschäftigt. Foto: APA/MAN Truck & Bus AG

Steyr/München – Der deutsche Lkw- und Bus-Hersteller MAN kommentiert die Medienberichte, wonach der Standort in Steyr in Oberösterreich geschlossen werden soll, nicht. Vorstand und Gesamtbetriebsrat seien in Gesprächen über die Transformation von MAN insgesamt, sagte der deutsche Leiter der MAN-Wirtschaftskommunikation der APA.

Die Unternehmenssprecherin am Standort Steyr hatte mit den Worten "darf und werde mich nicht äußern" an den Pressesprecher bei der deutschen MAN Truck & Bus SE verwiesen. Dieser "kann Medienberichte nicht kommentieren". Er sagte aber, dass die Unterredungen von Vorstand und Gesamtbetriebsrat erst am Anfang seien. Bis zu den Werksferien im Sommer hoffe man eine Einigung zu erzielen. Zum Standort Steyr könne er nichts Näheres sagen. Dort sind 2.300 Mitarbeiter beschäftigt. Laut Bericht des deutschen "Handelsblatts" soll die gesamte Produktion nach Deutschland und Polen verlegt werden. (APA, 12.3.2020)