Will die kränkelnde Wirtschaft verarzten: Die Europäische Zentralbank. Foto: imago/Jan Huebner

Frankfurt/Wien – An den Börsen sorgte die Corona-Pandemie am Donnerstag weiter für einen Ausverkauf. Nachdem die Wall Street mit deutlichen Verlusten eröffnete, kam es an der europäischen Börsen zu panikartigen Reaktionen. Der Wiener Leitindex ATX brach um mehr als zehn Prozent ein. Auch in Frankfurt und Paris rutschten die Kurse massiv ins Minus. Der Dax brach phasenweise um mehr als zehn Prozent ein. In New York wurde der Handel kurz nach Eröffnung wegen der hohen Abgaben für 15 Minuten ausgesetzt.

EZB reagiert

Dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag Maßnahmen ankündigte, konnte die Börsen nicht beruhigen. Die Notenbank, die wegen eines infizierten Mitarbeiters zahlreiche Mitarbeiter nachhause schickte, schnürte ein Hilfspaket, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus einzudämmen.

Konkret will die EZB ihr Anleihenprogramm bis Jahresende um 120 Milliarden Euro erweitern. Dabei habe man vor allem kleine und mittlere Unternehmen im Blick, hieß es am Donnerstag.

Zudem soll es Liquiditätsspritzen für Banken geben, um den Kreditfluss an die Wirtschaft zu stützen: Die Geldhäuser könnten den Kapital- und Liquiditätspuffer voll nutzen. Dazu werden die Kapitalanforderungen für Banken gelockert, so die Bankenaufsicht. Der für dieses Jahr geplante Bankenstresstest wird verschoben.

Der Leitzins bleibt hingegen bei 0,0 Prozent, der Strafzinssatz für Banken bei minus 0,5 Prozent. Die Zinssätze würden so lange auf dem "aktuellen oder niedrigerem Niveau liegen", bis die Inflation auf den Zielwert knapp unter zwei Prozent steige, so die EZB.

Angst vor der Bankenkrise



Mit den Liquiditätsspritzen reagiert die Notenbank unter anderem auf die Sorgen um eine Ansteckung der Banken. Anleger fürchten derzeit um die Profitabilität der Finanzhäuser, da durch die strauchelnde Realwirtschaft Kreditrückzahlungen auszufallen drohen.

Im Zentrum der Debatte stand am Donnerstagvormittag auch das hochverschuldete Italien. "Da muss gesamteuropäisch geholfen werden", forderte der Ökonom Jens Südekum in der "Bild"-Zeitung. Der italienische Bankensektor ist mit dem deutschen im Umfang von 76 Milliarden Euro verwoben.

Geldpolitik gegen das Virus?

Wie hilfreich das Paket der Zentralbank ist, muss zumindest hinterfragt werden: Ist klassische Geldpolitik überhaupt das geeignete Impfmittel gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus? Die Ursache der Turbulenzen kann das Paket der EZB nicht beheben: Zersprengte Lieferketten bleiben zersprengt, abgesagte Messen bleiben abgesagt. Und auch potenzielle Touristen werden von Anleihenkäufen eher unbeeindruckt bleiben.

Durchkreuzte Pläne: Im Jänner wollte EZB-Chefin Christine Lagarde noch "den Stein umdrehen" – ergo die Zinswende herbeiführen. Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

"Im politischen Werkzeugkasten ist das geldpolitische Instrument momentan sicherlich nicht das wichtigste", bestätigt Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria: An der realwirtschaftlichen Situation würde die Entscheidung der EZB also wenig ändern.



Klassische Wirtschaftspolitik ist gefragt

"Der Ball liegt eher bei der klassischen Wirtschaftspolitik. Dort wird sich noch viel tun, vor allem im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen", so Bruckbauer.

Wie besagte Politik aussehen könnte, das zeigte die Regierung bereits letzte Woche, als sie ein Hilfspaket für touristische Betriebe ankündigte. Die betroffenen Unternehmen sollen mit 100 Millionen Euro an günstigen Krediten unterstützt werden, für die der österreichische Staat die Haftung übernimmt.

Bailouts für Fluggesellschaften?



Besonders stark betroffen vom Virus sind auch die großen Fluggesellschaften. Nach dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten Einreiseverbot für Europäer stürzten die Aktien internationaler Fluglinien ab. Seither geistert das Schlagwort "Airline-Bailout" durch die mediale Debatte in den USA.

Anders als diese Maschine vollführte die Aktie der Lufthansa am Donnerstag eine Bruchlandung und stürzte um rund zehn Prozent ab (Stand 13 Uhr). Foto: APA/AFP/Ina Fassbender

Auch in Europa könnten die Staaten in Zukunft Hilfspakete für Fluglinien schnüren, sagt Bank-Austria-Analyst Bruckbauer: "Bailout würde ich es zwar nicht nennen, aber es könnte zu einer Unterstützung kommen."



Weltweite Reaktion

Die durch das Virus hervorgerufenen Rezessionsängste haben weltweit Reaktionen der Notenbanken und Regierungen hervorgerufen. Die Notenbanken der USA, Chinas und Großbritanniens haben ihren jeweiligen Leitzins gesenkt. Deutschland und Frankreich haben die Regelungen für Kurzarbeit gelockert. Australien pumpt 11,4 Milliarden Dollar in die Wirtschaft, Japan vier Milliarden. Mit ihren Maßnahmen ist die Europäische Zentralbank also nicht alleine. (APA, red, tk, 12.3.2020)