In "Suspicion" ist sie als prominente Geschäftsfrau zu sehen, deren Sohn entführt wird

Uma Thurman erhält die Hauptrolle in der Thriller-Serie "Suspicion" von Apple TV+. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Hollywood – Uma Thurman, Star aus Actionfilmen wie "Kill Bill" und "Pulp Fiction", begibt sich als Hauptdarstellerin für Apple TV+ vor die Kamera. Der Videostreaming-Dienst kündigte die neue Dramaserie "Suspicion" an. Thurman spielt in dem Thriller eine prominente Geschäftsfrau, deren 21-jähriger Sohn aus einem New Yorker Hotel entführt wird. Vier britische Hotelbesucher geraten schnell unter Verdacht.

Neben Thurman spielen unter anderem Kunal Nayyar ("The Big Bang Theory") und Noah Emmerich ("The Americans") mit. "Suspicion" basiert auf der israelischen Hit-Serie "False Flag". Für den Streaming-Dienst Netflix drehte Thurman im vorigen Jahr die Dramaserie "Chambers" um übernatürliche Ereignisse. Darin mimte sie die Mutter einer überraschend gestorbenen jungen Frau, deren Herz für eine Organspende verwendet wurde. (APA, dpa, 12.3.2020)