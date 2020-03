Elisabeth Köstinger lässt weiteres Geld in den Breitbandausbau fließen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Telekomministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Donnerstag 150 Millionen Euro für den Ausbau von Breitbandverbindungen freigegeben. Davon fließen 143 Millionen Euro in Glasfasernetze in Oberösterreich (56,9 Millionen Euro), der Steiermark (50,2 Millionen Euro) und Niederösterreich (29,5 Millionen Euro). Für Leerverrohrungen sind 17 Millionen Euro vorgesehen, für Förderung von Anschlüssen in KMUs und Schulen eine Millionen Euro.

Investitionen

Von den Förderungen werden mehr als 300 Gemeinden sowie 38 Bildungseinrichtungen und KMU durch den Ausbau der Breitbandverbindung profitieren. 33 Unternehmen werden über 300 Millionen Euro investieren, heißt es in einer Aussendung des Ministeriums. "Von einem schnellen Internet profitieren einerseits die Bürgerinnen und Bürger aber vor allem auch die Unternehmen in den Regionen. Gleichzeitig machen wir Österreich zukunftsfit und tragen zur Chancengleichheit zwischen Stadt und Land bei", wird Köstinger in der Aussendung zitiert. Bis 2030 soll Österreich flächendeckend mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt sein. (APA, 12.3.2020)