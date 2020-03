"Die Siedler" lässt heuer wieder über den Bildschirm wuseln. Foto: Ubisoft

Wann kommt Die Siedler? Die Fortsetzung der populären Aufbaustrategieserie soll noch heuer erscheinen. Entwickler Blue Byte hat nach der Vorstellung auf der vergangenen Gamescom aber bislang wenig zu dem anstehenden Spiel kommuniziert – die Kollegen bei Gamestar.de gehen aber davon aus, dass Die Siedler im Sommer kommt. Eine gewisse Rolle spielt hierbei Publisher Ubisoft, der heuer noch Watch Dogs Legion und Gods & Monsters herausbringen möchte.

Änderungen am Interface

Bei Gamestar.de schreibt man auch, dass die Entwicklung zurzeit in vollem Gange sei. Blue Byte setzt hierbei auf Feedback der Spieler, wie in einem Blogeintrag kürzlich festgehalten wurde. Eine der Änderungen ist etwa, dass das Schiff, mit dem man anfangs startet, nun anzeigt, welche Ressourcen dieses beherbergt. Auch die Sichtbarkeit von Gegenständen und die Übersicht im Bau-Menü wurden verbessert. Zuletzt wurde auch an der Mini-Map gefeilt.

UbisoftDE | UbisoftTV

Mehrere Biome

Diese Änderungen am User Interface klingen allesamt rudimentär, das Spiel dürfte somit unmittelbar vor der Fertigstellung stehen. Wie die die Entwickler Anfang des Jahres verrieten, wird das Archipel, auf dem man spielt, prozedural geniert. Die Inseln unterscheiden sich hinsichtlich des Klimas, drei Biome sind zurzeit bekannt. Dabei handelt es sich etwa um eine Wüstenregion oder eine gemäßigte Zone mit grünen Wäldern und Wiesen.

Tierbestand durchaus wichtig

Zudem soll es laut Gamestar.de zwei Tierarten geben: Nützliche und schöne Tiere. Auf den Tierbestand sollte immer wieder ein Auge geworfen werden, da dieser laut den Entwicklern eine nicht unbedeutende Rolle spielt. So kann es nämlich passieren, dass eine Tierart ausstirbt, wenn man zu viel Wald abholzt oder diese zu aggressiv jagt. Manche Tiere reagieren hierbei übrigens mit Gegenwehr.

Ein erster Blick auf das Spiel

DER STANDARD konnte auf der Gamescom 2019 bereits einen ersten Blick auf Die Siedler werfen. Das damalige Fazit lautete wie gefolgt: " Das Versprechen, die Wurzeln der Reihe zu erhalten, wurde soweit erfüllt. Frische Features oder, als größte Neuerung, die Ruhm-Mechanik, wirken durchdacht und scheinen sich gut ins restliche Spielkonzept einzufügen. Aufbau- und Siedler-Fans können dem Release von Die Siedler mit Vorfreude entgegenblicken". (red, 12.3.2020)