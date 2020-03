Haben Sie in der Schule gut aufgepasst? Dann sind die Fragen rund um die Zahl Pi sicherlich ein Klacks für Sie – oder auch nicht

Wie weit kennen Sie die Ziffern der Kreiszahl? Foto: Getty Images/iStockphoto/domin_domin

Für Freunde der Mathematik ist der 14. März ein besonderer Tag – er ist der Zahl Pi gewidmet. Denn in der amerikanischen Schreibweise zählt das Datum die ersten drei Stellen der Kreiszahl auf. Zur Feier des Tages könnte man nun einen Pie essen – oder aber dieses Quiz spielen, das uns ein Mathematiker des Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) rund um Pi zusammengestellt hat.

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, sitzt das alte Pi-Wissen noch? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (ugc, 14.3.2020)