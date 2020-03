Österreichs Weine wurden im vergangenen Jahr in 102 Ländern verkauft. Foto: ÖWM/Robert Herbst

Wien – Das Jahr 2019 hat Österreichs Weinexporteuren einen neuen Rekord gebracht. Die Ausfuhren hatten einen Wert von 185,4 Millionen Euro, neun Prozent mehr als 2018. Die Menge stieg um 20,5 Prozent auf 63,6 Millionen Liter. Österreichs Weine wurden in 102 Ländern verkauft, teilte die Österreich Wein Marketing am Donnerstag mit.

Aufgrund der um 15 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt liegenden Erntemenge legten auch die Exporte von billigerem Wein zu, insbesondere nach Deutschland. Dadurch fiel der Durchschnittspreis von 3,22 auf 2,92 Euro.

Besonders stark stiegen die Ausfuhren nach China (plus 86,8 Prozent) und Japan (12,6 Prozent) sowie in die Niederlande (plus 32,5 Prozent) und die USA (14,8 Prozent). "Getrieben wurde das Absatzwachstum in erster Linie von österreichischem Weißwein", aber auch Rotwein in der Flasche habe sich "auffallend positiv" entwickelt, heißt es in der Aussendung. (APA, 12.3.2020)