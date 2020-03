Sergio Ramos und Real Madrid begeben sich in die Zwangspause. Foto: APA/AP/Fernandez

Madrid – Auch Spaniens Fußball-Meisterschaft pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie zumindest bis April. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen werden die nächsten beiden Runden verschoben, teilte La Liga am Donnerstag mit. Rekordmeister Real Madrid hatte zuvor seine Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Profi der Basketballabteilung des Clubs positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Damit können die Madrilenen auch nicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Fußball-Champions-League am Dienstagabend bei Manchester City antreten. Englands Meister hatte das Hinspiel am 26. Februar in Madrid mit 2:1 gewonnen. (APA; 12.3.2020)