Die Gänge der Schulen werden künftig leerer sein als sonst. Foto: APA/HANS PUNZ

Mit der weltweiten Ausbreitung hat die WHO die Coronavirus-Krise nun offiziell zur Pandemie erklärt. In Wien ist es unterdessen am Donnerstag zum ersten Todesfall in Österreich infolge einer Covid-19-Erkrankung gekommen. Um die rasante Ausbreitung des Coronavirus hierzulande einzudämmen, wird jetzt sukzessive auch der Betrieb an Universitäten, Schulen und Kindergärten eingeschränkt. Was diese Maßnahmen für Eltern, Studenten und Schüler bedeuten, erklärt Oona Kroisleitner vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 12.3.2020)

