"Krone"-Kolumnist Michael Jeannée adressierte seine Kolumne an "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk. Foto: Faksimile "Krone"

Das Straflandesgericht Wien hat "Krone"-Kolumnist Michael Jeannée am Donnerstag in erster Instanz wegen Beleidigung von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk verurteilt – die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Klenk berichtete Donnerstag in einem Tweet von 9000 Euro Geldstrafe und 6000 Euro Entschädigung mit einem Bild von Jeannée im Gerichtsgebäude.

Jeannée hat am 11. September 2019 eine seiner "Krone"-"Post"-Kolumne an Florian Klenk adressiert und den "Falter"-Chefredakteur mit Liste-Jetzt-Chef Peter Pilz verglichen. Den Politiker bezeichnete Jeannée unter anderem als "Selbstverliebter", "gefährlicher Diffamierer", "Schmutzkübel- und Anpatzchef".

Weiter unten in der Kolumne schwenkte Jeannée zu Klenk über: "Und jetzt zu Ihnen." Der einzige Unterschied zu Pilz sei, "dass gegen Sie nie wegen sexueller Belästigung ermittelt worden ist. Gratuliere." Jeannée bezeichnete Klenk etwa als "verderbt", als "Getriebenen, einen Selbstverliebten, einen Diffamierer, einen Möchtegern-Star".

Der "Falter" hatte zuvor über die Wahlkampfkosten der ÖVP berichtet. Grundlage waren interne Dokumente, die der Wiener Wochenzeitung zugespielt wurden.

Im Herbst sah das Straflandesgericht noch in einem Vorverfahren, ob die "Krone" eine Mitteilungen über Klenks Klage veröffentlichen muss, in Jeannées Kolumne "keinen Wertungsexzess" sowie keine üble Nachrede oder Beleidigung, sondern "kritische Werturteile als Ausdruck der Bewertung".

Die schriftliche Ausfertigung des Urteils folgt noch. Beide Seiten wollen bedenken, ob sie in die nächste Instanz gehen. (red, 12.3.2020)