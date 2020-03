Die Linzer Gugl unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Foto: EPA/Bruna

Nyon – Der LASK informierte am Donnerstag, dass das heutige Europa-League-Spiel gegen Manchester United (18.55 Uhr, live Puls 4 und Dazn) trotz der Coronavirus-Pandemie plangemäß unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.

Ob das Rückspiel am kommenden Donnerstag auch noch durchgeführt wird, steht auf einem anderen Blatt. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beruft eine Krisensitzung ein, in der es auch um die Fußball-EM gehen soll. Am kommenden Dienstag (17. März) sollen Vertreter von allen 55 Mitgliedsverbänden in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen nach dem Ausbruch der Pandemie beraten.

"Alle nationalen und europäischen Wettbewerbe" werden thematisiert

Thematisiert werden dabei neben der paneuropäischen EM, die von 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern stattfinden soll, auch "alle nationalen und europäischen Wettbewerbe". Im Anschluss an das Treffen will die UEFA über das weitere Vorgehen berichten.

Die spanische Tageszeitung "Marca" hatte zuvor am Donnerstag berichtet, dass die UEFA den Spielbetrieb in Champions League und Europa League aussetze. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der UEFA gab es zunächst nicht.

Real Madrid unter Quarantäne

Zuvor wurde bekannt, dass Real Madrid seine Mannschaft unter Quarantäne gestellt hat, nachdem ein Profi der Basketballabteilung des Klubs positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Damit können die Madrilenen auch nicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstagabend bei Manchester City antreten. Englands Meister hatte das Hinspiel am 26. Februar in Madrid mit 2:1 gewonnen. (red, APA, 12.3.2020)