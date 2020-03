In der Grafik unten sehen sie die bestätigten weltweiten Covid-19-Fälle, wie sie die WHO in ihren Situation Reports täglich veröffentlicht. Die Zahlen zu den genesenen Personen stammen vom Dashboard der Johns-Hopkins-Universität.

Die derzeit in Österreich bestätigten Fälle sind in der unten stehenden Grafik dargestellt. Wie in der Grafik zu den wetweiten Fällen sind sie aufgeteilt in Erkrankte, Genesene und Verstorbene. Diese drei Gruppen ergeben miteinander die Gesamtzahl der bestätigten Fälle.

Die Zahlen wurden zuletzt mindestens zwei Mal täglich vom Bundesministerium aktualisiert. Wir werden diese Aktualisierungen schnellstmöglich an dieser Stelle abbilden.

Wie sich die österreichischen Covid-19-Fälle auf die Bundesländer aufteilen, sehen Sie in der Grafik weiter unten. Die Zahlen stammen aus den selben Veröffentlichungen des Ministeriums wie die gesamtösterreichischen Werte.