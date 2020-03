Die Botschaft, dass eine ordentlich ausgeführte Handhygiene eines der besten Mittel ist, um sich den Coronavirus vom Leib zu halten, sollte sich mittlerweile auch bis in den letzten Winkel herumgesprochen haben.

Für alle, die es – konkret in Sydney – noch nicht kapiert haben, hat es ein Pilot in großen Lettern in den Himmel geschrieben: "Wash Hands". Zahlreiche Augenzeugen zückten daraufhin ihr Smartphone und hielten die minutenlange Schreibaktion fest und teilten die Videos auf diversen Plattformen. (red, 12.3.2020)