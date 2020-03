Indian Wells war nur der Anfang. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/AL BELLO

Miami – Auch die Tennis-Profis werden nach der bereits erfolgten Absage des Großturniers in Indian Wells noch länger pausieren müssen. Jedenfalls deutet alles auf eine Absage auch des Masters-1000-Turniers in Miami noch am Donnerstagnachmittag hin. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem beispielsweise befindet sich bereits auf der Rückreise nach Wien.

Die Gerüchteküche in den sozialen Netzwerken brodelt, offenbar cancelt die ATP nicht nur Miami, sondern überhaupt den Turnierplan der nächsten sechs Wochen. "Ich kann nicht erkennen, wie das Miami-Turnier unter diesen Voraussetzungen abgehalten werden soll. Mein Rat an alle Leute (Spieler) in den USA ist es, innerhalb der nächsten 48 Stunden nach Europa zurückzukehren, vielleicht auch früher", wird u.a. auch die aktuelle Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, zitiert.

Im ATP-Board, wo all diese Entscheidungen getroffen werden, sitzt auch Herwig Straka, gleichzeitig Manager von Dominic Thiem. "Ich kann noch nichts sagen. Wir haben viele, viele Gespräche, aber wir haben noch einen Boardcall heute Nachmittag. Danach wird es eine Entscheidung geben. Wir haben noch keine Entscheidung im Sinne einer rechtlichen Entscheidung", meinte der Steirer am Donnerstag im Gespräch mit der APA – Austria Presse Agentur.

"Viele Modelle, aber noch keine Entscheidung"

Offiziell wird die Absage also wohl in den nächsten Stunden werden. Wie es nun mit der Tour weitergeht? "Das Erste ist jetzt einmal die Gesundheit und Sicherheit der Spieler. Danach trifft man die Entscheidung, was in den nächsten Wochen passiert", betonte Straka. Man befinde sich in einer massiven Krisensituation, daher müsse man stufenweise handeln. "Danach kommen die nächsten Punkte: Wie schaut es mit den Entschädigungen für die Turniere, die Spieler, Punkte usw. aus? Da gibt es viele Modelle, aber noch keine Entscheidung."

Immerhin fallen ja auch seinem Schützling die 1.000 Punkte vom Titel in Indian Wells aus dem Vorjahr aus der Wertung, wenn es keine Ausnahmeregelung wegen der Corona-Krise gibt. "Es wird schon darauf hinauslaufen, dass man für alle Seiten eine faire Entscheidung trifft", meinte Straka dazu. "Es wird in den nächsten Tagen eine Lösung geben. Man muss auch schauen, dass das Punktesystem über das ganze Jahr fair bleibt."

Thiem, der sich zuletzt noch in Indian Wells auf Miami vorbereitet und auch den Joshua Tree National Park besichtigt hat, soll übrigens bereits am Freitag wieder in der Heimat sein.

Fakt ist: Reisebeschränkungen sowohl in die USA aus Europa als auch innerhalb Europas machen – wie auch in allen anderen Sportarten – eine normale Fortsetzung des Tennis-Zirkus unmöglich. Immerhin wechselt die Tour nach Miami unter normalen Umständen auf die europäische Sandplatz-Saison. Doch demnächst wird auch die Tennis-Welt still stehen. (APA; 12.3.2020)