Zum zweiten Mal nach der Saison 2016/17 – In der Endwertung liegt der ÖSV-Springer klar vor dem Deutschen Karl Geiger an der Spitze

Kraft zog. Foto: APA/AP/Olsen

Trondheim – Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Skisprung-Saison der Damen und Herren am Donnerstag vorzeitig beendet worden. Der Internationale Skiverband (FIS) teilte mit, dass alle noch ausstehenden Weltcup-Bewerbe sowie die Skiflug-WM in Planica (19. bis 22. März) abgesagt wurden. Letztere soll im nächsten Jahr nachgetragen werden.

Die Gesundheit der Athleten gehe vor, betonte die FIS in ihrer Aussendung. Bei den Herren wurde der Salzburger Stefan Kraft damit zum zweiten Mal nach 2016/17 Gesamt-Weltcup-Sieger und holte sich auch die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Skiflug-Wertung. Damen-Gesamtsiegerin ist einmal mehr die Norwegerin Maren Lundby, die sich mit 1.220 Punkten vor den Österreicherinnen Chiara Hölzl (1.155) sowie Eva Pinkelnig (1.029) durchsetzte.

Für Donnerstagabend waren noch ein Herren- und Damen-Bewerb in Trondheim angesetzt gewesen, von Freitag bis Sonntag hätten Stefan Kraft und Co. dann in Vikersund antreten sollen. Die Damen hätten nach Russland übersiedeln sollen, wo die Blue Bird Tour in Nischni Tagil (13. bis 15. März) und Tschaikowsky (18. bis 20. März) geplant war. (APA; 12.3.2020)

Der Endstand im Skisprung-Weltcup:

1. Stefan Kraft (AUT) 1659

2. Karl Geiger (GER) 1519

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1178

4. Dawid Kubacki (POL) 1169

5. Kamil Stoch (POL) 1031

6. Stephan Leyhe (GER) 917

7. Marius Lindvik (NOR) 906

8. Peter Prevc (SLO) 789

9. Daniel-Andre Tande (NOR) 721

10. Philipp Aschenwald (AUT) 622

11. Piotr Zyla (POL) 617

12. Johann Andre Forfang (NOR) 579

13. Yukiya Sato (JPN) 559

14. Timi Zajc (SLO) 544

15. Anze Lanisek (SLO) 543

Weiter:

18. Daniel Huber (AUT) 417

20. Gregor Schlierenzauer (AUT) 356

22. Michael Hayböck (AUT) 350

27. Jan Hörl (AUT) 210

39. Stefan Huber (AUT) 57

60. Marco Wörgötter (AUT) 9

64. Clemens Leitner (AUT) 6

66. Clemens Aigner (AUT) 5

Nationencup:

1. Deutschland 5194

2. Österreich 5041

3. Norwegen 4622

4. Polen 4272

5. Slowenien 4085

6. Japan 3479

7. Schweiz 801

8. Tschechien 335

9. Russland 248

10. Finnland 243